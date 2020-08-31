Plajdaki çöpleri denize böyle attı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, plajdaki çöp kutularını denize attı, şezlong ve şemsiyelere zarar verdi. Görüntüler, Kuşadası'ndaki Kadınlar Denizi'nde kaydedildi. Çevredeki bir kişi tarafından kaydedilen o anlar, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Murat K. gözaltına alınırken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel olayı kınadı. Günel "Bu kötü niyetli şahsı görüntüleyerek güvenlik güçlerimize yardımcı olan vatandaşımıza duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Bu vandallığa müsaade etmemiz ve sessiz kalmamız mümkün değildir. Mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Şüphelinin, daha önce de bir ilkokulun bahçesindeki 5 ağacı yaktığı öğrenildi.
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NTV 31.08.2020 - 17:32| Son Güncelleme : 31.08.2020 - 17:57
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