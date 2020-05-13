Polis bile şaşırdı (7 sürücüye modifiye cezası)

Kütahyada modifiyeli araçlarıyla drift yapmak için bir araya geldiği belirlenen 7 araç sürücüsüne ‘basık araç’ olarak tabir edilen aracı yükseltip, alçaltan sistem kurdukları gerekçesiyle para cezası kesildi. Polis, araçların düzeneğini görünce şok oldu.

ntv.com.tr - DHA 13.05.2020 - 15:02 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 15:11

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