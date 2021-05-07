Polis kumar evlerine koçbaşıyla girdi

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tam kapanmayla birlikte sokağa çıkamayan vatandaşların evleri kumarhaneye çevirdiği ya da kumarhanelerde yatıp kalktığını saptadı. Polis bu tespitin üzerine harekete geçip kumar oynanan yerlere baskın yaptı. 22 adrese baskın yapan polis 22 kişiye kumar oynatmaktan adli işlem başlattı. 277 kişiye pandemi tedbirlerine aykırı hareket etmek ve kumar oynamaktan 783 bin 874 lira para cezası uyguladı. Söz konusu adresler mühürlendi.
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NTV 07.05.2021 - 10:42| Son Güncelleme : 07.05.2021 - 10:54
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