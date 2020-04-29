Adana'da polis kurşunuyla ölüme tutuklama

Adana'da "Dur" ihtarına uymayan 18 yaşındaki genç, polisin açtığı ateş sonucu vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Bir polis tutuklandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hayatını kaybeden gencin babasıyla telefonda görüştü, olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

NTV 29.04.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 12:11

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