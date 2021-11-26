Polise bıçaklı saldırı

İzmir’in Bornova ilçesinde sokak ortasında bağırarak küfürler savuran kişiyi ikaz etmek isteyen polis bıçaklı saldırıya uğradı. Polisi sırtından bıçaklayarak yaralayan saldırgan kaçmak isterken yaralı polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganın ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
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