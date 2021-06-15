Polise çarpıp kaçtılar, kaza yapınca yakalandılar

Bursa’da denetim noktasında durdurulmak istenen bir otomobil, polis memuruna çarpıp kaçınca kovalamaca yaşandı. 29 yaşındaki Mahsun K. ve 23 yaşındaki Yasin A. ara sokaklarda dakikalarca kaçtı. Polis ekipleri otomobilin yakalanması için devamlı anons yaparak bölgeyi giriş çıkışa kapattı. Bir sokakta park halindeki bir otomobile çarpan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Birçok suçtan kaydı bulunan iki şüpheli gözaltında. Çarptıkları polis memuru ise hastanede tedavi altında.
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NTV 15.06.2021 - 10:27| Son Güncelleme : 15.06.2021 - 10:44
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