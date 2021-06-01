Polislere bıçakla saldırdı, ayaklarından vuruldu

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde polis ekiplerine bıçakla saldıran M.A. ayaklarından vurularak durdurulabildi. Elindeki bıçakla polislerin üzerine koşan saldırgan, aracın camını kırdı. Polis memurları araçtan inerek saldırganı, bıçağı elinden bırakması için ikna etmeye çalıştı. Ancak M.A. küfür ederek ekibin üzerine yürümeye devam edince polislerden biri ateş açtı. Ayaklarından vurulan zanlı hastaneye kaldırıldı. Uyuşturucu satmak gibi pek çok suçtan sabıka kaydı bulunan zanlının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

ntv.com.tr 01.06.2021 - 12:11 | Son Güncelleme : 01.06.2021 - 12:23

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