Polisten kaçan şüpheliye vatandaştan dayak

İstanbul Beşiktaş’ta polis ekiplerinin uygulamasından kaçan şüpheli ara sokakta kaçmaya başladı. Dakikalarca süren kovalamaca sonucunda sokaktaki vatandaşlar, kaçan şüpheliyi kıskıvrak yakaladıktan sonra dövdü. Polis ekiplerine teslim edilen şüpheli gözaltına alındı. Şahsın cezaevinden firar ettiği ve aranmasının olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

NTV 26.02.2021 - 15:11 | Son Güncelleme : 26.02.2021 - 15:32

DİĞER VİDEOLAR