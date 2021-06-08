Polisten kaçarken duvara çarptı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde denetim noktasında polisten kaçan 21 yaşındaki N.Ç. bahçe duvarına çarptı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen kadın sürücünün aracında yapılan aramada bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan N.Ç.’ye ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 8 bin 750 TL ceza kesildi.
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NTV 08.06.2021 - 11:48| Son Güncelleme : 08.06.2021 - 11:54
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