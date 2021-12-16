Polisten kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar

İzmit Körfezi’nde kaçak midye avcılığı yapan iki kişi deniz polisini görünce kaçmaya başladı. Polisin dur ikazlarını dikkate almayan kaçak avcılar teknedeki midye dolu çuvalları denize attı. Tekneden atlayıp yüzerek kıyıya çıkan M.G. ve T.G. ekipler tarafından gözaltına alındı. Kaçak avcıların yaklaşık 25 çuval midyeyi denize attığı öğrenildi.

Haberler - ntv.com.tr 16.12.2021 - 17:02 | Son Güncelleme : 16.12.2021 - 17:14

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