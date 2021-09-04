Pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: "Ne oldu adam mı kaçırdım?"

Kırıkkale Sulakyurt ilçesine ticari taksi ile giden V.D’nin (70) Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu GBT sorgusunda tespit edildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Kontrol noktasına gelen ekipler, V.D’ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Buradaki işlemlerin ardından V.D, yurtta karantinaya alındı. Ticari taksi sürücüsü de pozitif yolcuyla aynı ortamda bulunduğu gerekçesiyle temaslı duruma düşerek evinde karantinaya alındı.

NTV 04.09.2021 - 11:04 | Son Güncelleme : 04.09.2021 - 11:10

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