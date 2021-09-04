Pozitif olup taksiye binen yaşlı adam: "Ne oldu adam mı kaçırdım?"
Kırıkkale Sulakyurt ilçesine ticari taksi ile giden V.D’nin (70) Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu GBT sorgusunda tespit edildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Kontrol noktasına gelen ekipler, V.D’ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Buradaki işlemlerin ardından V.D, yurtta karantinaya alındı. Ticari taksi sürücüsü de pozitif yolcuyla aynı ortamda bulunduğu gerekçesiyle temaslı duruma düşerek evinde karantinaya alındı.
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NTV 04.09.2021 - 11:04| Son Güncelleme : 04.09.2021 - 11:10
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