Prof.Dr. İlber Ortaylı: Makedonya'da yetişen Türk dehası Atatürk

Cumhuriyetin ilanında dünyada durum neydi, Tarihçi Porf. Dr. İlber Ortaylı, ilanının 98. yılında NTV'ye anlattı. Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel özelliklerinden de bahsetti. O'na göre Atatürk, Makedonya'da yetişen Türk dehası. (Haber: Deniz Tüysüz - Kamera: Cumhur Çatkaya)

Haberler - NTV 29.10.2021 - 09:55 | Son Güncelleme : 29.10.2021 - 10:04

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