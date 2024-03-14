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Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın İstanbul'daki semineri yoğun ilgi gördü

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen "İletişim Penceresinden 100 Yıl" seminerinde öğrenciler ve akademisyenlerle buluştu. Ortaylı'nın basın tarihi hakkında konuştuğu seminere yoğun ilgi vardı.

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