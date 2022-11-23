Prof Dr. Şükrü Ersoy: Beklenen İstanbul depreminin öncüsü değil
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Ankara'da da şiddetli şekilde hissedildi. NTV yayınına bağlanan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıklamada bulundu.
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