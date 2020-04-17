Profesör Doktor Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran ilaç açıklaması
Corona virüse karşı mücadelede, ilaç geliştirme çalışmalarını yürüten ekiplerden birinin başındaki isim, Profesör Doktor Ercüment Ovalı'dan önemli bir açıklama geldi. Ovalı ilaç için, "İnsanların hayatını kurarabilir, acilen klinik testlere alınmalı" dedi.
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NTV 17.04.2020 - 08:57| Son Güncelleme : 17.04.2020 - 13:04
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