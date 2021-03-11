Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otobüste rahatsızlanan kadın yolcu, rotasını değiştiren şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. Şoför Emre Kara, yol boyunca ağrısı olduğunu söyleyen yolcuyu konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Hastane acil servisinin önüne gelen Kara, yardım isteyerek kadın yolcuyu sağlık görevlilerine teslim etti. Emre Kara ‘‘Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı’’ dedi.
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NTV 11.03.2021 - 14:54| Son Güncelleme : 11.03.2021 - 15:17
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