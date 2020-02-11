İdlib'de Esad rejimine ait helikopter düşürüldü (Düşme anı böyle görüntülendi)
Suriye'nin İdlib kentinde muhaliflerin Esad rejiminden geri almaya çalıştığı Serakib ilçe merkezinin batısında rejime ait bir helikopter düşürüldü. Görüntülerde, alevler içindeki helikopterin kontrolden çıkarak düştüğü görülüyor. Helikopterin düşme anı, kameraya yansıdı.
11.02.2020 - 14:06| Son Güncelleme : 11.02.2020 - 14:17
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