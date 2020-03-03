Riskli ülkeden gelene 2 hafta rapor (Bakan Koca açıkladı)
Sağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu, ölümcül virüsle mücadele kapsamında yeni bir karar aldı. Buna göre, son 14 günde Çin, Güney Kore, İran, Irak ve İtalya'da bulunup Türkiye'ye dönenler, başvurmaları durumunda 2 hafta raporlu sayılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu kişilerin 14 gün boyunca evde kalmalarını önerdi.
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NTV 03.03.2020 - 10:40| Son Güncelleme : 03.03.2020 - 11:12
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