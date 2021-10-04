Rize'de şiddetli yağış heyelana yola açtı

Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar heyelana neden oldu. Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı Köyü’nde çay bahçesinde yaşanan heyelan cep telefonuyla görüntülendi. Bu ay üçüncü kez, aynı yerde heyelan yaşadıklarını belirten bahçe sahibi, yetkililerden yardım istedi.
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ntv.com.tr 04.10.2021 - 16:40| Son Güncelleme : 04.10.2021 - 16:47
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