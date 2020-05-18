Rus gelinler Türkiye'ye dönmek istiyor

Corona virüs Rus gelinleri de vurdu. Türkiye'de evlenip buraya yerleşen Rus gelinlerden, COVID-19 salgını öncesi ülkelerine gidenler, Türkiye'ye dönemedi. Kimi çocuğundan, kimi eşinden ayrı kaldı. Çektikleri bir video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Rus gelinler, "Eve dönmek istiyoruz. Bize de çifte bayram sevinci yaşatın" dediler.
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NTV 18.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 18.05.2020 - 09:45
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