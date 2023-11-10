Sabancı Topluluğu deprem bölgesinde eğitime katkı yapmaya devam ediyor
Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında çalışmalarını başlatan Temsa Motorlu Araçlar ve Akçansa ‘Gönüllü Yolculuğum’ projesiyle gençlere destek veriyor.25 Ekim’de Sabancı Gönüllülerinin geniş katılımıyla Hatay Reyhanlı’da projenin lansmanı gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlayan Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Akçansa ve Temsa Motorlu Araçlar’ın katkılarıyla hazırlıkları tamamlanan ‘Görsel Sanatlar Atölyesi’, ‘Müzik Atölyesi’ ve ‘Kütüphane’ alanı özel etkinliklerle açıldı.Sabancı gönüllüleri ve öğrencilerin katıldığı çalışmalarda öğrenciler bilim ve inovasyon üzerine yoğunlaşarak robotik kodlama ile STEM atölyelerine katıldı. Gönüllüler ayrıca kütüphane alanında kitapların düzenlenmesine de katıldılar.
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