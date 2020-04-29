Sağlık Bakanı 'Bu başarıyı riske atmayalım' (Bir günde 5 binden fazla hasta iyileşti)
Bir günde 5 binden fazla hasta iyileşti, yeni vaka sayısı ise 2 bin 392. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsle mücadelede son verileri açıkladı. İyileşen hastalardaki artışa, yoğun bakımda tedavi görünlerin sayısındaki düşüşe dikkat çekti, 'Bu başarıyı riske atmayalım' diyerek uyardı.
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NTV 29.04.2020 - 08:59| Son Güncelleme : 29.04.2020 - 09:21
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