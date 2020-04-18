Sağlık Bakanı Koca: Pik noktasını haftaya görebiliriz
Türkiye'de, 24 saatte 126 kişi daha corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölü sayısı bin 769'a yükseldi. Yeni vaka sayısı ise 4 bin 353. Son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bakan Koca, "Salgının zirve noktasına bir hafta 10 gün içinde ulaşılabileceğini ardından düşüşü beklediğini" de vurguladı.
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NTV 18.04.2020 - 09:09| Son Güncelleme : 18.04.2020 - 09:49
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