Sahibi tedaviye alınan köpek 5 gündür hastane kapısında bekliyor
Bartın'da yoğun bakıma alınan bir kişinin köpeği 6 gündür hastane kapısında. Sahibi hastaneye götürülürken ambulansı takip etti ve oradan ayrılmadı. Sahibinin iyileşmesini bekleyen köpekle hastane çalışanları ilgileniyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 18.04.2020 - 09:59| Son Güncelleme : 18.04.2020 - 10:32
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.