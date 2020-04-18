Sahibi tedaviye alınan köpek 5 gündür hastane kapısında bekliyor

Bartın'da yoğun bakıma alınan bir kişinin köpeği 6 gündür hastane kapısında. Sahibi hastaneye götürülürken ambulansı takip etti ve oradan ayrılmadı. Sahibinin iyileşmesini bekleyen köpekle hastane çalışanları ilgileniyor.

NTV 18.04.2020 - 09:59 | Son Güncelleme : 18.04.2020 - 10:32

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