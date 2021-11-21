‘Sahte kargocu’ ile sosyal medyadan alışveriş tuzağı
İstanbul Esenyurt’ta, bir sosyal medya sayfası üzerinden 700 TL değerinde alışveriş yapan kuaför dolandırıldı. İddiaya göre, çalışanları için iş kıyafeti aldığı siparişin kargosundan poşet, bez ve karton çıktı. Hemen alışveriş yaptıkları sosyal medya hesabıyla iletişime geçtiklerini anlatan Volkan Zaman ‘‘Bir dakika içinde bizi engellediler. Bir daha da ulaşamadık. Kargo firmasına da göruntüleri gönderdik, böyle bir çalışanları olmadığını söylediler. Şikayetçi olduk, umarız bulunurlar’’ dedi.
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