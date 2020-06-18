Sahte zeytinyağı tehlikesi (Bakanlık firmaların listesini yayımladı)

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde tespit edilen sahte ürünlerin ilk sırasında zeytinyağı var. Bakanlık firmaların listesini de yayımladı. Şifa olsun diye alınan zeytinyağı içine katılan farklı yağlar nedeniyle sağlığı da tehdit edebiliyor. Bu nedenle alırken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ambalajlara ve etiketlere de aldanmamak gerekiyor. Çünkü bu da sahtekarların göz boyamak için kullandığı bir yöntem.
Abone ol
Paylaş
NTV 18.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 18.06.2020 - 09:40
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.