Sakarya'da yolcu otobüsünde virüs paniği

Sakarya'da yolcu otobüsündeki bir kadın, virüs testinin pozitif çıktığını seyahat sırasında öğrendi. Araç hemen durduruldu. Hasta kadın, hastaneye götürülerek karantinaya alındı. Otobüsteki diğer yolculara ve personele de virüs testi yapıldı.

NTV 04.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 04.06.2020 - 13:28

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