Sakla Beni 16. bölüm fragmanı: Benim hayatım koca bir yalanmış

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; Atıf'ın torunu olduğunu öğrenen İncila'nın herkesten uzaklaşıp Kadir'e sığınması ve Atıf Bey'in onu yemeğe davet etmesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 15 Şubat Perşembe Star'da...

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