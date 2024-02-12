Sakla Beni 16. bölüm fragmanı: Benim hayatım koca bir yalanmış
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; Atıf'ın torunu olduğunu öğrenen İncila'nın herkesten uzaklaşıp Kadir'e sığınması ve Atıf Bey'in onu yemeğe davet etmesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 15 Şubat Perşembe Star'da...
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