"Saldırı dış destek olmadan gerçekleştirilemez"

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı NTV canlı yayınına katılan uzmanlar yorumladı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan, saldırının "dış destek olmadan yapılamayacağının" altını çizdi. SETA Dış Politika Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ise "Saldırının arkasında PKK varsa ve kaynağı Suriye'den geliyorsa Türkiye'nin yeni adımlar atabileceğine" işaret etti.
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