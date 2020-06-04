Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Sağlık Bakanlığı, salgın yönetimi ve çalışma rehberini güncelledi. Rehbere, 13 yeni başlık daha eklendi. Başlıklar arasında kreşler, müzeler, çay bahçeleri gibi faaliyete başlayan yerler bulunuyor. Daha önce açıklanan AVM, spor salonları ve personel servis araçlarına ilişkin tedbirlere de yenileri eklendi.
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NTV 04.06.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 04.06.2020 - 17:55
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