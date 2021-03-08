Salgında kadın gazeteci olmak

NTV muhabiri Pınar İlik Üçel, salgında kadın gazeteci olmanın ne demek olduğunu anlattı. Üçel ''Türkiye'deki ilk vaka 11 Mart'ta çıktı, aile olarak biz 21 Mart'ta karantinaya girdik, çünkü eşim pozitif olmuştu. O geçirince ben de hastalığı geçirdim. Bir anne olarak çok zorlandım, ya çocuğuma da bulaştırırsam, ya anne babama da bulaştırırsam diye çok endişelendim. İşe başladığımda bu kez, hastalık tekrarlar mı, endişesini yaşadım. Umuyorum bu zor günleri geride bırakıp sağlıklı günlere kavuşuruz'' dedi.
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NTV 08.03.2021 - 12:19| Son Güncelleme : 08.03.2021 - 12:36
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