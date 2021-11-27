Salgında yeni varyant alarmı

Küresel salgınla mücadelede yine, yeni varyant alarmı var. Omicron adı verilen, diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayılan varyantın aşılardan kaçabileceği endişesi yaşanıyor. Peki bu olasılık ne derece yüksek? Önlemler artırılmalı mı? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emel Yılmaz yeni varyantla ilgili bilgileri paylaştı.

Haberler - NTV 27.11.2021 - 16:01 | Son Güncelleme : 27.11.2021 - 16:24

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