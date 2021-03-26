Corona virüs vakalarının en çok görüldüğü kentler arasında yer alan ve risk haritasında kırmızı grupta bulunan Samsun'da tepki çeken eğlence. Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminali'nde yaklaşık 100 kişilik bir grup, asker uğurlaması yapmak istedi. Corona virüs tedbirlerini hiçe sayan grubu polis ekipleri dağıttı. Bu arada Samsun'da vakalar artmaya devam ediyor. Kentte yoğun bakım doluluk oranları da hızla yükseliyor.
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NTV 26.03.2021 - 12:58| Son Güncelleme : 26.03.2021 - 13:16
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