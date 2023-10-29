Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Samsun'dan adım adım kurtuluşa giden yol

Türk milletinin makus talihini değiştiren "Bandırma Vapuru" 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan yola çıktı. Kurtuluş ateşini yakan bu yolculuğun üzerinden tam 104 yıl geçti. İşte İstanbul'dan Samsun'a uzanan, oradan da tüm Anadolu'ya yayılan kurtuluş mücadelesinin kısa hikayesi... (Haber: Nizamettin Kaplan)

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