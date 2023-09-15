Şanlıurfa'da otomobilin kundaklanma anı kamerada
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde park halindeki otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerası ile görüntülendi. Olay, geçtiğimiz yıl Suruç ilçesinde meydana geldi. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumette, Osman Toraman hayatını kaybetti, Casım Alan ise yaralandı. Olay sonrası iki ile arasında başlayan husumet 16 aydır devam ediyor. Sürekli saldırıya uğradıklarını belirten Alan ailesi üyeleri, yetkililerden yardım istedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Şanlıurfa
- Araba
- Aile