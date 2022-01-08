Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı

Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin asker harekatın 107. yıl dönümünde anılıyor. Etkinlikler kapsamında harekatta şehit düşen askerleri temsilen kardan heykelleri yapıldı. Heykellerin açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Bakan Kasapoğlu, NTV muhabiri Nizamettin Kaplan'ın sorularını yanıtladı.
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