Şarjdaki telefondan yangın çıktı: Bayılan yaşlı kadın son anda kurtarıldı

Edirne’de şarja takılı olan cep telefonundan yangın çıktı, evdeki yaşlı kadın ile bakıcısını itfaiye kurtardı. 75 yaşındaki Fevziye Eker dumandan etkilenip bayılmıştı. 67 yaşındaki bakıcı Nevin Küçükmeriç, yaşlı kadını evden çıkaramayacağını anlayınca pencereden yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye, dördüncü kattaki yaşlı kadınla bakıcısını merdivenle kurtardı.

ntv.com.tr 23.03.2021 - 17:07 | Son Güncelleme : 23.03.2021 - 17:54

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