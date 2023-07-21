"Sarsılmaz" kapılarını habercilere açtı: Saniyede 45 tabanca üretilebiliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün en büyük tabanca ve tüfek tedarikçisi olan Düzce'deki fabrika, kapılarını habercilere açtı. Fabrikada, saniyede 45 tabanca üretilebiliyor. Firma, ürettiği makinalı tüfeklerle, zırhlı personel taşıyıcıların ana silahlarının yerlileşmesini de sağladı. İşte ayrıntılar... (Haber: Özden Erkuş Kamera: Namık Okutan)
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