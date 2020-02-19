Savaşın engelli bıraktığı çocuğun Salah imzalı krampon mutluluğu
Suriye'de bombardımanda bacağını kaybeden 8 yaşındaki Hamis el Gacir çifte sevinç yaşıyor. Bir hayırseverin yardımıyla protez bacak takılan küçğük çocuk yeniden futbol oynamaya başladı. Onun görüntülerini izleyen İngiltere'de yaşayan başka bir hayırsever de çocuğa, hayranı olduğu Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah imzalı bir krampon ve forma gönderdi. İşte ayrıntılar...
19.02.2020 - 14:33| Son Güncelleme : 19.02.2020 - 14:38
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