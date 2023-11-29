Seçil Erzan davası | Gizli fondaki 11 milyon dolar kayıp
Futbol dünyasından isimlerin milyonlarca dolar dolandırıldığı gizli fon soruşturmasında, yanıt bekleyen birçok soru var. Soruşturmayı yürüten savcılık kayıp paranın akıbetini araştırıyor. Mağdurlarından Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu, Seçil Erzan'ın da açıklaya-madığı kayıp 11 milyon dolara dikkat çekti. Mosturoğlu, "Erzan'a verdiği parayı fazlasıyla alanlar var" dedi.
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