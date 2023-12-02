Seçil Erzan davası | Tehdit altında çekildiği iddia edilen videoya açıklama: "Evinin önünde çekildi"
Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan'ın tehditle çekildiği iddia edilen görüntüleriyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Videoyu çeken Mojitaba Hakani'nin avukatı Sabih Sorucu, zorla çekildiği iddia edilen görüntünün, Erzan'ın evinin önünde çekildiğini savundu. Erzan'ın Hakani'ye senet imzalatması nedeniyle böyle bir video çekmek zorunda kaldıklarını söyleyen Sorucu, Erzan'ın güven oluşturmak için müvekkilinin ismini kullandığını söyledi.
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