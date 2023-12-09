Seçil Erzan'ın ses kayıtları dava dosyasında: "Kaşem banka evrakından değerli"
Gizli fon dolandırıcılığı kapsamında 226 yıl hapis istemiyle yargılanan Seçil Erzan'ın ses kayıtları dava dosyasına girdi. Gizli elde edilen ses kaydında Seçil Erzan, iş insanı Bülent Çeviker ve eşine, kendi kaşesinin banka evrakından değerli olduğunu söylüyor. Erzan çifte, "Sorun çıkarsa parayı herhangi bir banka şubesinden çekebilirsiniz." diyor.
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