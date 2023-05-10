Seçim güvenliği çalışmaları: Elektrik dağıtım şirketleri tedbir alıyor
Elektrik dağıtım şirketleri, seçim günü için tedbirleri artırdı. Şirketler YSK'nın belirlediği kritik noktalarda çalışma yürütüyor. İstanbul Anadolu Yakası, Başkent ve Toroslar elektrik dağıtım şirketleri, toplamda 14 ilin elektrik şebekesinde 7 bin 700 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Üç şirketin ekipleri, seçim günü bir olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşı sahada olacak. (Haber: Erce Tiren Kamera: Burak Akcan)
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