Sedef hastalığında sosyal baskı bilim dışına itiyor
Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız 29 Ekim aynı zamanda Sedef Hastalığı Farkındalık Günüydü. Sedef dünyada her 100 kişinin 2'sinde görülüyor. Hastalar cilt görünümleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalabiliyor. Belki de bu baskıyla zaman zaman mucizevi sandıkları yöntemlerin peşinden gidebiliyorlar. Doç. Dr. Asude Kara Polat, farklı yöntemler uygulayan hastalarından en çok "kirpi eti yiyene" şaşırdığını anlattı.
Haber: Melike Şahin, Kamera: Cahit Kazan
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