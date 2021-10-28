Sedyeden düşen hasta konuşma ve yürüme yetisini kaybetti

İzmir'de çalıştığı fabrikada öğle yemeği yerken fenalaşan Sezgin Kahraman, ambulansa taşınırken sedyeden düştü. Tedavisinin ardından da konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Kahraman'ın eşi, görevlilerin olayı doktorlardan sakladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili incelemeler sürerken, Sezgin Kahraman'ın sedyeden düştüğü anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Haberler - NTV 28.10.2021 - 12:01 | Son Güncelleme : 28.10.2021 - 12:20

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