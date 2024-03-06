Sektör temsilcileri uyarıyor | "Durak dışında yolcu indirmenin cezası caydırıcı değil"
İstanbul'da şehirlerarası yolcu otobüsünden otoyolda inen 5 kişi, yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybetmişti. Normalde duraklar dışında yolcuların indirilmesi yasak ama sektör temsilcileri cezaların caydırıcı olmadığı görüşünde. Otobüs şoförleri ise yolculardan şikayetçi. "Hayır" dediklerinde yolcularla aralarında tartışma çıktığını, sonrasında da şikayet edildiklerini söylüyorlar.
İLGİLİ HABER: TEM Otoyolu'nda feci kaza | 2 sürücü tutuklandı
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Otobüs
- Otomobil
- Trafik
- Ceza