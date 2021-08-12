Sel bölgesinde kurtarma mücadelesi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel suyuyla dolan sokaklarda, evlerinin çatısına çıkıp bekleyenler, helikopterler ve iş makineleriyle kurtarılıyor. Arkadaşlarıyla beraber çatıya çıkan bir kişi de, suların önüne gelen her şeyi nasıl sürüklediğini görüntüledi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 12.08.2021 - 12:25| Son Güncelleme : 12.08.2021 - 12:37
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.