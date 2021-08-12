Sel bölgesinde kurtarma mücadelesi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel suyuyla dolan sokaklarda, evlerinin çatısına çıkıp bekleyenler, helikopterler ve iş makineleriyle kurtarılıyor. Arkadaşlarıyla beraber çatıya çıkan bir kişi de, suların önüne gelen her şeyi nasıl sürüklediğini görüntüledi.

ntv.com.tr 12.08.2021 - 12:25 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 12:37

DİĞER VİDEOLAR