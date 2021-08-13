Sel felaketi: 27 can kaybı, 100'den fazla kayıp

Karadeniz bölgesi sel felaketi sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor. Kastamonu ve Sinop’ta can kaybı 27’ye yükseldi. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. NTV ekibinden Gökhan Gerçek, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinden son durumu aktardı. (Haber:Gökhan Gerçek Kamera:Burak Akcan)
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NTV 13.08.2021 - 09:58| Son Güncelleme : 13.08.2021 - 10:11
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