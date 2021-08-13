Sel felaketi nasıl geldi: 400 metrelik dere yatağı 15 metreye kadar daraltılmış
Batı Karadeniz'de meydana gelen deprem Kadeniz ve Sinop'ta can ve mal kaybına neden oldu. Deprem bilimci ve Jeoloji yüksek mühendisi Ramazan Demirtaş "Kastamonu'da 400 metrelik dere yatağı yıllar içinde 15 metreye düşürüldü. Yapılan binalarla yapay bir baraj oluştu ve sağanak yağışla gelen sel bu baraja takıldı" Demirtaş'a göre ilçe mutlaka farklı bir yere kurulmalı..
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NTV Haber 13.08.2021 - 13:36| Son Güncelleme : 13.08.2021 - 13:44
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