Sel felaketinin yeni görüntüleri: Dayı dayan dayı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ilçenin tamamen sular altında olduğu ve sele kapılan bir kişinin arabaların arasında sürüklendiği görülüyor. Pencereden cep telefonuyla o anları kaydeden vatandaş da sürüklenen kişinin '‘Dayı dayan dayı’’ diye bağırması, yaşanan felaketin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

ntv.com.tr 17.08.2021 - 15:09 | Son Güncelleme : 17.08.2021 - 15:27

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