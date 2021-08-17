Sel felaketinin yeni görüntüleri: Dayı dayan dayı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ilçenin tamamen sular altında olduğu ve sele kapılan bir kişinin arabaların arasında sürüklendiği görülüyor. Pencereden cep telefonuyla o anları kaydeden vatandaş da sürüklenen kişinin '‘Dayı dayan dayı’’ diye bağırması, yaşanan felaketin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 17.08.2021 - 15:09| Son Güncelleme : 17.08.2021 - 15:27
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.